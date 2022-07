Com alta dos combustíveis, conversão de veículos para GNV cresce 74% no Brasil

Redação AM POST

Um levantamento da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), divulgado nesta quarta-feira (27), mostra que o número de conversões de carros para Gás Natural Veicular (GNV) cresceu 74% no país no primeiro semestre de 2022 na comparação com o mesmo período de 2020.

A mudança é motivada pela alta dos combustíveis. Só nos seis primeiros meses deste ano, quase 70 mil carros passaram a adotar o GNV.

Em números absolutos foram 67.487 veículos modificados em 2022, frente a 38.747 em 2020. Em 2021, primeiro ano da alta do preço dos combustíveis, o aumento no mesmo período havia sido de 86,65%.

O uso de GNV, no entanto, requer cuidados extras. Na terça-feira (26), um carro explodiu durante o abastecimento do cilindro em um posto de combustíveis na Zona Norte do Rio.

O motorista ficou gravemente ferido e chegou a ser levado ao hospital, mas morreu na madrugada desta quarta-feira (27). Uma mulher que passava pelo local também também precisou de atendimento médico, mas já teve alta.

Pesquisa inédita realizada no segundo semestre de 2021 em São Paulo mostrou que 78% dos veículos abastecidos com GNV estavam irregulares.

O estudo foi feito em postos de GNV de São Paulo e Grande São Paulo e indicou que, dos cerca de 3 mil carros que abasteceram em 37 diferentes postos, 70% nunca fizeram a inspeção inicial obrigatória e nem qualquer verificação periódica de regularidade.

Os outros 8% estavam com licenciamento ou inspeção atrasados há dois anos ou mais.

O levantamento foi feito pela Associação Nacional dos Organismos de Inspeção (Angis) e pelo Sindicato das Empresas de Inspeção Veicular do Estado de São Paulo (Sivesp).

*Com informações do G1