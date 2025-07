Com aval de Moraes, Daniel Silveira vai passar por cirurgia no joelho

Notícias do Brasil – O ex-deputado federal Daniel Silveira está liberado para realizar uma cirurgia no joelho direito. A autorização foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após um laudo médico apontar a necessidade do procedimento com certa urgência.

A decisão do ministro foi tomada após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR). Além de liberar a cirurgia, Moraes determinou que a defesa informe o agendamento do procedimento e se responsabilize por solicitar a autorização junto ao plano de saúde privado do ex-parlamentar.

PUBLICIDADE

De acordo com o relatório médico, Silveira precisa de reconstrução do ligamento cruzado anterior e reparo do menisco, e o procedimento deve ocorrer conforme avaliação do especialista responsável. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap-RJ) também recomendou a cirurgia.

Leia mais: Magno Malta confronta Moraes e pressiona Senado: “Põe a mão em Bolsonaro e tenta a sorte”

Silveira cumpre pena em regime semiaberto em Magé (RJ) desde que foi condenado em 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques ao Estado democrático de direito. Em dezembro de 2024, chegou a obter liberdade condicional, mas voltou à prisão dias depois por descumprimento de medidas cautelares.

PUBLICIDADE

A lesão no joelho foi relatada pela defesa do ex-deputado, que enviou ao STF exames de ressonância magnética. Após isso, Moraes pediu uma perícia para confirmar a gravidade da condição. Com tudo confirmado, o procedimento agora está autorizado.