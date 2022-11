Com golaço de Casemiro, Brasil vence Suíça e está classificado para as oitavas

Seleção Brasileira venceu a Seleção Suíça por 1 a 0 em jogo válido pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo 2022. A partida foi no Estádio 974, em Doha. O golaço foi marcado pelo volante Casemiro. A vitória garante o Brasil nas oitavas de final.

A primeira etapa foi do Brasil com mais posse de bola e presente no campo ofensivo, mas sem oferecer perigo claro. A chance mais limpa foi de Vinícius Júnior para finalização do goleiro Sommer. A Suíça buscou o campo de ataque em jogadas rápidas.

Até os 15 minutos da etapa final, a Seleção Suíça foi quem teve as melhores oportunidades e construiu mais jogadas. Em jogada de contra-ataque, o Brasil chegou a abrir o placar aos 18 minutos, mas foi anulado. Vinícius Júnior foi lançado, entrou na área e finalizou no canto. Porém, impedimento em Richarlison no começo da jogada invalidou o lance.

O gol do Brasil saiu aos 38 minutos depois de troca de passes do Brasil no ataque. Casemiro finalizou e marcou seu primeiro gol em Copa do Mundo. Com seis pontos, Brasil é líder e está classificado para as oitavas de final. Suíça, Camarões e Sérvia estão empatados com um ponto cada.

O primeiro jogo do dia foi o empate em 3 a 3 entre Camarões e Sérvia no mesmo grupo da Seleção Brasileira. Na sequência, vitória de Gana por 3 a 2 ante a Coreia do Sul na chave H. Mais tarde, às 15h, jogam Portugal e Uruguai pela mesma chave.

A terceira rodada do grupo G acontece na próxima sexta-feira (2), às 15h. O Brasil enfrenta Camarões e a Suíça joga diante da Sérvia. Partidas são simultâneas. Quem avançar enfrenta os classificados do grupo H, que tem Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Oitavas para o Brasil serão na segunda (5) ou terça (6), a depender da posição que avançar.

Fonte: Campo Grande