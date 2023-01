Com R$ 79 milhões em bens, TCU quer que governador Ibaneis Rocha pague prejuízo causado por vândalos em Brasília

Redação AM POST*

O Tribunal de Contas da União (TCU)quer responsabilizar o governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), o ex-secretário de Segurança do DF Anderson Torres e os manifestantes pelos prejuízos causados pela depredação de prédios públicos no último domingo, 8, em Brasília.

O Ministério Público (MP), em parceria com o TCU, solicitou que seja aberta com urgência uma apuração para cobrar dos responsáveis uma reparação financeira pelos prejuízos causados. O pedido do MP foi enviado ao presidente do TCU, Bruno Dantas, e o requerimento está sob responsabilidade da área técnica do Tribunal de Contas. Há um esforço dos órgãos para construir um nexo causal entre a omissão das autoridades e o dano à Praça dos Três Poderes, de modo que o prejuízo seja coberto pelos responsáveis.

Ibaneis foi afastado do cargo por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O governador é suspeito de omissão e de facilitar a entrada nos prédios públicos. TCU diz que Ibaneis tem R$ 79 milhões em bens.

O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), Lucas Rocha Furtado, pediu que a Secretaria de Segurança Pública do DF seja intimada para prestar esclarecimentos sobre a inação policial que facilitou a invasão, a ocupação e a depredação do STF, do Planalto e do Congresso.

Lucas Rocha Furtado também pediu nesta terça-feira (10) que a Corte bloqueie bens do ex-presidente Jair Bolsonaro, de Ibaneis Rocha, e do ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres.

“Em razão de processo de Tomada de Contas e do vandalismo ocorrido no Distrito Federal no dia 8 de janeiro de 2023, que provocou inúmeros prejuízos ao erário federal, solicito seja decretada a indisponibilidade de bens dos Srs. Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, bem como do sr. Anderson Torres, secretário de segurança do Distrito Federal exonerado, bem como de outros responsáveis, sobretudo de financiadores de mencionados atos ilegais”, afirma Furtado em despacho.

Casos o tribunal identifique a participação direta ou indireta de agentes públicos nos atos, eles podem ser condenados ao ressarcimento aos cofres públicos, a multa e até à inabilitação para ocupação de cargos públicos por até 8 anos.