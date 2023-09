Com vasta experiência profissional, Laissa Ribeiro viraliza nas redes sociais com método inovador em curso para formação de piloto

Dona de uma experiência profissional na aviação invejável, a pilota comercial Laissa Ribeiro desenvolveu diversos cursos de Ciências Aeronáuticas nos principais grupos educacionais do país. Ela é professora da AEROTech EAD, instituição de formação de Pilotos acima da média que já transformou a vida de quase 10 mil alunos no curso gratuito do zero à cabine de comando, criado para ensinar tudo que é necessário saber para iniciar a formação e a carreira de pilotos na Aviação Civil.

A AEROTech EAD possui o melhor e mais completo Programa de Formação para a Licença de Piloto Privado de Avião e Helicóptero, proporcionando acesso ao ensino aeronáutico de mais alta qualidade.

“Só que ao perceber que os processos de formação de pilotos tradicionais estavam atrasados e desatualizados, decidi colocar em prática um método inovador e altamente qualificado para facilitar a formação de quem tem o sonho de voar”, disse.

“Hoje, a missão da minha vida é fazer quem sonha em se tornar um Comandante, ir do zero até a cabine de comando da melhor forma possível, compartilhando toda a minha experiência e proporcionando a melhor formação de pilotos do Brasil”, completou.

De acordo com Laíssa, ela usou sua experiência profissional na aviação, para implementar e desenvolver diversos cursos de Ciências Aeronáuticas nos principais grupos educacionais do país. Ela é autora de dezena de livros didáticos na área.

Laissa como você iniciou na Aviação? Minha família comenta que eu sempre disse que queria ser piloto de avião e viajar pelo mundo. E mesmo sem lembrar exatamente como despertei essa vontade, hoje acredito que Deus tinha esse propósito para a minha vida. Prestes a completar meus 15 anos de idade, troquei a festa de aniversário pela minha primeira viagem de avião e cruzei o país sozinha. Nunca esquecerei dessa experiência e ao voltar de viagem, fiz um trato com a minha mãe, que se tirasse boas notas na escola e me dedicasse a ingressar em uma universidade pública, ela me apoiaria na formação de piloto. E assim eu fiz, aos poucos comecei a frequentar o aeroclube e conhecer profissionais da área. Com a ajuda de um Comandante, realizei o meu primeiro voo em uma aeronave de treinamento com 16 anos. Fui aprovada em Graduação em Meteorologia na Universidade Federal do Pará (UFPA), cumpri o combinado e no dia seguinte ao resultado, iniciei meus estudos para a prova de Piloto Privado da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) – (a 1ª etapa de formação de pilotos). Meteorologia era a graduação mais próxima do “céu” naquela época, mas o meu sonho de fato era cursar Ciências Aeronáuticas. Para isso, tive que completar 18 anos de idade para mudar de cidade. A universidade escolhida foi a PUC Goiás em Goiânia, onde morei por 4 anos para dar continuidade a minha formação na aviação. Ainda na graduação, tive a primeira oportunidade na docência e comecei a ajudar meus colegas nos estudos para as provas da ANAC. Mais uma vez, Deus me mostrou que planejava pra mim, algo que nem eu mesma imaginava. Durante todo esse processo, aos poucos fui realizando minha formação prática como piloto. E adquirindo experiência de voo para me tornar Piloto Comercial de Avião. Realizei meu sonho de ser piloto, conhecendo todos os estados brasileiros e diversos países no mundo. Transformei não somente a minha vida, como também a da minha família. View this post on Instagram A post shared by Laíssa Ribeiro | Formação de Pilotos (@laissarib) Buscando sempre fazer o melhor, nunca parei de estudar. Sempre buscando novas certificações e experiências para os meus alunos. Em 2017 ingressei no melhor programa de mestrado na Aviação do Brasil no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). E me formei como a primeira mulher paraense Mestre em Engenharia Aeronáutica e Mecânica da instituição. Iniciei na carreira docente como professora de graduação e pós graduação de Ciências Aeronáuticas e Engenharias. Ainda, me tornei Especialista em: Coordenação Pedagógica, Docência na Educação Profissional e Metodologias para educação à distância. Todos com foco em formação de pilotos. Adquiri todas as principais certificações de Aviação do país: Pelo CENIPA – Comando da Aeronáutica sou certificada como:

– Elemento Credenciado em Prevenção de Acidentes (EC-PREV). – Agente de Segurança de Voo (ASV). – Investigadora de Acidentes Aeronáuticos. E pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) como:

– Gestora de Segurança Operacional (GSO).

Redação AM POST*