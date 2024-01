Comentaristas da GloboNews debocham de Delegado Ramagem, alvo de operação da PF

Durante o programa Central GloboNews, transmitido na quinta-feira 25, os comentaristas Natuza Nery, Eliane Cantanhêde, Octávio Guedes, Mauro Paulino e Nilson Klava debocharam do deputado federal Delegado Ramagem (PL-RJ), alvo de uma operação da Polícia Federal (PF). Os comentaristas fizeram piadas sobre a exclusão do deputado de grupos de WhatsApp do PL e sobre a falta de contato que ele estaria recebendo, inclusive da própria família.

Durante o programa Central GloboNews, a comentarista Natuza Nery informou que o deputado Delegado Ramagem foi excluído de grupos de WhatsApp do PL, partido ao qual é filiado. Ao relatar a notícia, Natuza começou a rir e disse: “Agora, está todo mundo com medo de conversar com Ramagem e ser grampeado também”. Sua risada foi compartilhada pelos demais comentaristas presentes no estúdio. Eliane Cantanhêde também aproveitou a situação para fazer uma piada, afirmando que o deputado não está recebendo nem um simples “olá” da família.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

https://twitter.com/GloboNews/status/1750715482649354614/history

O comentarista Octávio Guedes não perdeu a oportunidade de fazer uma piada relacionada à situação do Delegado Ramagem. Ao comentar sobre a exclusão do deputado de grupos de WhatsApp, Guedes disse em tom de brincadeira: “Pegou meu celular, já parto para a delação”. Sua piada arrancou gargalhadas dos demais colegas presentes no estúdio, reforçando o clima de deboche em relação ao parlamentar.

A operação da Polícia Federal que teve o deputado Delegado Ramagem como alvo foi ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no gabinete de Ramagem e em sua residência, suspeitando de sua participação em um esquema de espionagem na Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Durante sua gestão na Abin, que ocorreu ainda no governo Bolsonaro, teriam ocorrido atividades de espionagem de autoridades, incluindo juízes do STF e congressistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A atitude dos comentaristas do programa Central GloboNews gerou polêmica e repercussão nas redes sociais e entre os telespectadores. Muitos consideraram a postura dos profissionais como desrespeitosa e inadequada, devido à gravidade da situação envolvendo o deputado e as investigações em andamento. A falta de ética na abordagem do tema e a falta de profissionalismo foram apontadas como falhas por parte dos comentaristas. Além disso, diversas pessoas reforçaram a importância de serem mais cautelosos e responsáveis em relação à divulgação de notícias e informações, especialmente quando estão envolvidos casos delicados e que demandam seriedade.