A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Condenação de Bolsonaro e aliados repercute na imprensa internacional

Veredito por 4 a 1 condena Bolsonaro e sete aliados.

Por Beatriz Silveira

11/09/2025 às 20:36

Ver resumo

Notícias do Brasil – A inédita condenação de um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito repercutiu amplamente na imprensa internacional. Por 4 votos a 1, a Primeira Turma do STF condenou Jair Bolsonaro e outros sete aliados no processo que investiga a trama golpista.

PUBLICIDADE

A maioria formou-se com o voto da ministra Cármen Lúcia, proferido na tarde desta quinta-feira (11), quinto dia do julgamento iniciado na semana passada. Presidente do colegiado, o ministro Cristiano Zanin também votou pela condenação, assim como Alexandre de Moraes (relator) e Flávio Dino, que já haviam se manifestado na terça (9).

Veículos estrangeiros destacaram o alcance da decisão. O The New York Times noticiou na capa digital que a maioria dos ministros indicou voto pela condenação do ex-presidente.

PUBLICIDADE

O britânico The Guardian afirmou que a Suprema Corte considerou Bolsonaro culpado por conspiração para um golpe militar, apontando risco de décadas de prisão. O francês Le Monde sublinhou o voto decisivo de Cármen Lúcia e citou a acusação de liderança de “organização criminosa”. Nos EUA, The Washington Post também deu destaque, enquanto o El País classificou o veredito como um “passo transcendental contra a impunidade”. Na América do Sul, os argentinos Clarín e Página 12 repercutiram a possibilidade de penas elevadas, e Reuters e The Wall Street Journal publicaram matérias sobre o caso. A Al Jazeera, no Oriente Médio, igualmente reportou o resultado.

Leia também: Greve paralisa 100% da frota e surpreende usuários em Manaus

Além de Bolsonaro, foram condenados Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Walter Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, Mauro Cid e Almir Garnier. As condenações abrangem organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Exceção: Ramagem foi condenado apenas pelos três primeiros crimes.

A dosimetria das penas será definida ao final dos votos e pode chegar a 30 anos de prisão. O único voto divergente foi o de Luiz Fux, que absolveu a maioria dos réus e condenou Mauro Cid e Braga Netto apenas por abolição do Estado Democrático de Direito.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Caiu na rede é post!

Encontro de milhões: Joelma se surpreende ao conhecer Patixa Teló e momento viraliza na web

Registro divertido e carinhoso tomou conta das redes sociais.

há 8 minutos

Amazonas

Assessores de Amom Mandel sofrem acidente na BR-319 durante gravações de documentário

De acordo com nota divulgada à imprensa pela equipe do parlamentar, o veículo perdeu o controle no quilômetro 253.

há 18 minutos

Manaus

Ônibus voltam a circular em Manaus após paralisação total dos rodoviários

Após paralisação por atraso salarial, operação retorna de forma parcial.

há 40 minutos

Manaus

Wilson Lima fala da paralisação dos ônibus em Manaus e diz que repasse de R$ 19 milhões do Passe Livre Estudantil já foi feito

Segundo o governador, o Estado cumpre rigorosamente sua responsabilidade de repassar os valores referentes ao benefício.

há 54 minutos

Polícia

PC-AM divulga imagem de homem procurado por sequestro e estupro em Manaus

Denúncias podem ser feitas pelo (92) 99364-9797 e 181, com sigilo garantido.

há 1 hora