Condenação de Bolsonaro e aliados repercute na imprensa internacional

Notícias do Brasil – A inédita condenação de um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito repercutiu amplamente na imprensa internacional. Por 4 votos a 1, a Primeira Turma do STF condenou Jair Bolsonaro e outros sete aliados no processo que investiga a trama golpista.

A maioria formou-se com o voto da ministra Cármen Lúcia, proferido na tarde desta quinta-feira (11), quinto dia do julgamento iniciado na semana passada. Presidente do colegiado, o ministro Cristiano Zanin também votou pela condenação, assim como Alexandre de Moraes (relator) e Flávio Dino, que já haviam se manifestado na terça (9).

Veículos estrangeiros destacaram o alcance da decisão. O The New York Times noticiou na capa digital que a maioria dos ministros indicou voto pela condenação do ex-presidente.

O britânico The Guardian afirmou que a Suprema Corte considerou Bolsonaro culpado por conspiração para um golpe militar, apontando risco de décadas de prisão. O francês Le Monde sublinhou o voto decisivo de Cármen Lúcia e citou a acusação de liderança de “organização criminosa”. Nos EUA, The Washington Post também deu destaque, enquanto o El País classificou o veredito como um “passo transcendental contra a impunidade”. Na América do Sul, os argentinos Clarín e Página 12 repercutiram a possibilidade de penas elevadas, e Reuters e The Wall Street Journal publicaram matérias sobre o caso. A Al Jazeera, no Oriente Médio, igualmente reportou o resultado.

Além de Bolsonaro, foram condenados Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Walter Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, Mauro Cid e Almir Garnier. As condenações abrangem organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Exceção: Ramagem foi condenado apenas pelos três primeiros crimes.

A dosimetria das penas será definida ao final dos votos e pode chegar a 30 anos de prisão. O único voto divergente foi o de Luiz Fux, que absolveu a maioria dos réus e condenou Mauro Cid e Braga Netto apenas por abolição do Estado Democrático de Direito.