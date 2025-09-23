Confusão em loja de telefonia gera briga entre funcionárias e clientes

Notícias do Brasil – Uma intensa briga entre funcionárias e clientes de uma loja de telefonia em um shopping na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, chamou a atenção no último sábado (21/9).

PUBLICIDADE

A confusão, marcada por gritos, puxões de cabelo e pessoas no chão, foi registrada em vídeos por testemunhas presentes no local.

Durante a altercação, uma mulher foi ouvida gritando: “A gente tá trabalhando nessa porra, caralho”, refletindo a tensão do momento.

PUBLICIDADE

Uma das clientes envolvidas alegou que seu marido havia sido agredido por uma senhora, o que teria desencadeado a troca de agressões com os funcionários da loja.

As imagens capturadas mostram momentos distintos da briga: em um deles, um funcionário aparece sobre um cliente, enquanto em outro, uma colaboradora e uma cliente trocam puxões de cabelo.

A confusão foi rapidamente contida por pessoas que estavam no shopping, evitando que a situação se agravasse.

PUBLICIDADE

O incidente foi registrado na 19ª DP (Tijuca), que agora investiga o ocorrido. A situação gerou preocupação entre os frequentadores do shopping, que presenciaram a cena e se mobilizaram para separar os envolvidos.

LEIA MAIS: Veja a agenda das Feiras de Produtos Regionais em Manaus nesta semana

A polícia está buscando esclarecer os fatos e determinar responsabilidades.