Brasil

Confusão em loja de telefonia gera pancadaria entre funcionárias e clientes dentro de shopping; assista

Cena de gritaria e agressões foi registrada por testemunhas em vídeos.

Por Marcia Jornalist

23/09/2025 às 14:06 - Atualizado em 23/09/2025 às 14:29

Notícias do Brasil – Uma intensa briga entre funcionárias e clientes de uma loja de telefonia em um shopping na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, chamou a atenção no último domingo (21/9).

A confusão, marcada por gritos, puxões de cabelo e pessoas no chão, foi registrada em vídeos por testemunhas presentes no local.

Durante a altercação, uma mulher foi ouvida gritando: “A gente tá trabalhando nessa porra, caralho”, refletindo a tensão do momento.

O Portal AM POST havia recebido um vídeo exclusivo do conflito no domingo (21). As imagens mostram dois momentos distintos da briga.

Uma das clientes envolvidas alegou que seu marido havia sido agredido por uma senhora, o que teria desencadeado a troca de agressões com os funcionários da loja.

As imagens capturadas mostram momentos distintos da briga: em um deles, um funcionário aparece sobre um cliente, enquanto em outro, uma colaboradora e uma cliente trocam puxões de cabelo.

A confusão foi rapidamente contida por pessoas que estavam no shopping, evitando que a situação se agravasse.

O incidente foi registrado na 19ª DP (Tijuca), que agora investiga o ocorrido. A situação gerou preocupação entre os frequentadores do shopping, que presenciaram a cena e se mobilizaram para separar os envolvidos.

A polícia está buscando esclarecer os fatos e determinar responsabilidades.

