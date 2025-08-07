A notícia que atravessa o Brasil!

Congresso costura acordo para pautar anistia geral, mas votação ainda é incerta, afirma Flávio Bolsonaro

A declaração veio após a oposição no Senado alcançar as 41 assinaturas necessárias para o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes.

Por Fernanda Pereira

07/08/2025 às 13:26

Foto: Agência Senado

Notícias do Brasil – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quinta-feira (7) que há um entendimento no Congresso para pautar a anistia “geral e irrestrita”, que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e acusados dos atos de 8 de janeiro de 2023. No entanto, ele ressaltou que o acordo é apenas para levar a proposta ao plenário, não para aprová-la automaticamente.

A declaração veio após a oposição no Senado alcançar as 41 assinaturas necessárias para o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e desocupar o plenário, permitindo a retomada das atividades legislativas.

Durante reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a oposição aceitou retirar a obstrução da pauta. Alcolumbre deixou claro que não pautará o impeachment de Moraes, mas não impedirá o avanço da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com o foro privilegiado para autoridades eleitas.

Leia mais: Bolsonaristas conseguem 41 assinaturas e protocolam pedido de impeachment de Moraes no Senado: “momento histórico”

Na Câmara, líderes partidários também entraram em acordo para desobstruir os trabalhos, permitindo a votação da PEC e do projeto de anistia. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), retomou o comando da sessão após episódios de tumulto.

Apesar da movimentação, a base do governo Lula nega que haja compromisso para aprovar a anistia, e Hugo Motta ainda não se manifestou oficialmente sobre o acordo.

Além disso, o Senado aprovou projeto que isenta do Imposto de Renda quem recebe até dois salários mínimos, retomando a normalidade das votações após o impasse.

