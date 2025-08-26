Conselheira tutelar é investigada por coagir menina abusada pelo pai

Notícias do Brasil – A 4ª Promotoria de Justiça dos Direitos da Infância e Juventude do Distrito Federal instaurou um inquérito civil para investigar a conduta da conselheira tutelar Cláudia Damiana da Silva Teixeira, acusada de ter coagido uma adolescente de 17 anos vítima de abuso sexual praticado pelo próprio pai. O caso teria ocorrido em setembro de 2024, durante um atendimento realizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Sol Nascente.

De acordo com o Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT), a conselheira é suspeita de violência institucional e de ter proferido comentários discriminatórios contra a jovem no momento em que buscava auxílio. A situação levantou preocupações sobre possíveis violações éticas e legais no exercício da função de proteção à infância e juventude.

Além do inquérito civil conduzido pelo MPDFT, a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam II), em Ceilândia, também acompanha o caso, assim como a Comissão de Ética e Disciplina dos Conselheiros Tutelares (Cedicon). O processo administrativo disciplinar foi aberto em fevereiro de 2025, após denúncia anônima registrada na Ouvidoria do DF.

Cláudia Damiana já foi ouvida pela Cedicon, e o Conselho Tutelar do Sol Nascente também foi solicitado a prestar esclarecimentos. A Promotoria informou que aguarda o envio de documentos e informações das demais instâncias para alinhar as investigações e garantir que os procedimentos sejam conduzidos dentro da legalidade.

O MPDFT reforçou que episódios de violência institucional não serão tolerados e que conselheiros tutelares devem atuar sempre em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. A coluna Na Mira tenta contato com a defesa de Cláudia Damiana da Silva Teixeira, que ainda não se pronunciou. O espaço segue aberto para manifestações.