Consumidores do Amapá podem ter aumento de 44,4% na conta de luz

Uma proposta de reajuste de 44,4% nas tarifas de energia elétrica dos consumidores do Amapá tem gerado grande preocupação na população do estado. A medida, proposta pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), está em fase de consulta pública e tem causado intensa reação por parte das autoridades amapaenses. O governador do estado, Clécio Luís (Solidariedade), juntamente com congressistas locais, recorreram ao governo federal para tentar reverter essa decisão.

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), está pressionando o Palácio do Planalto a agir rapidamente em relação a essa proposta. Parlamentar pede que o governo edite uma medida provisória (MP) ou um projeto de lei (PL) ainda neste mês, a fim de barrar a possibilidade de aumento nas tarifas de energia no estado.

A proposta de revisão tarifária da Equatorial Amapá, antiga Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), foi apresentada pela Aneel no dia 12 de setembro. A empresa atualmente atende a mais de 211 mil unidades consumidoras de energia elétrica nos 16 municípios do estado. O valor final do reajuste ainda será analisado após o período de consulta pública e, se aprovado, passará a vigorar a partir de dezembro.

Impacto no bolso do consumidor

Caso o reajuste seja efetivado, os consumidores amapaenses sentirão uma significativa elevação em suas contas de energia elétrica. Aumentos dessa magnitude podem afetar diretamente a vida financeira das famílias, especialmente aquelas que já enfrentam dificuldades econômicas.

Além disso, empresas e indústrias do estado também serão impactadas, uma vez que o aumento nas tarifas de energia pode comprometer a competitividade e o desenvolvimento econômico local. Setores como agricultura, comércio e serviços podem ser fortemente afetados.

