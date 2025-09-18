A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Conta de luz gratuita para famílias de baixa renda vai à sanção presidencial

Conta de luz gratuita para famílias de baixa renda vai à sanção presidencial

Por Beatriz Silveira

18/09/2025 às 15:43

Ver resumo

Notícias do Brasil – A Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram nesta quarta-feira (17) a Medida Provisória (MP) 1.300/2025, que garante gratuidade ou desconto na conta de luz para famílias de baixa renda que consomem até 80 quilowatts-hora (kWh) por mês. Agora, o texto segue para sanção presidencial.

PUBLICIDADE

A proposta deve beneficiar cerca de 4,5 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário mínimo. Também terão direito à tarifa social da energia famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de indígenas e quilombolas em situação de vulnerabilidade.

A medida já estava em vigor desde julho, pois as MPs possuem efeito imediato, mas precisava da confirmação do Parlamento para virar lei. Antes da mudança, a tarifa social oferecia descontos escalonados entre 65% e 10% conforme o consumo, limitado a 220 kWh mensais. Agora, o benefício amplia o alcance da política e garante isenção total para quem consome até 80 kWh.

PUBLICIDADE

O financiamento da gratuidade será feito pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), um fundo custeado por todos os consumidores de energia. Apesar disso, as famílias contempladas ainda poderão ter de pagar encargos como contribuição de iluminação pública e ICMS, conforme a legislação estadual ou municipal.

Leia também: Suspeito aponta ‘talaricagem’ como motivação do assassinato do empresário ‘Chefinho Cell’ em Manaus

Durante a tramitação, o Congresso incluiu alterações no texto original, como o desconto para dívidas de hidrelétricas com a União, que deve representar renúncia fiscal de cerca de R$ 4 bilhões. Outra mudança prevê que, a partir de janeiro de 2026, o custo adicional da energia nuclear será rateado entre todos os consumidores, exceto os de baixa renda.

Já para irrigação e aquicultura, o desconto de energia deixa de ter horário fixo, cabendo às distribuidoras definir os períodos conforme diretrizes do governo. Pontos polêmicos, como a escolha do fornecedor de energia pelo consumidor e incentivos às fontes alternativas, foram retirados do texto e transferidos para outra MP em discussão.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Política

STJ rejeita recurso e mantém condenação do vereador Jaildo Oliveira por desvio da cota parlamentar

A decisão também ratifica a responsabilidade do parlamentar, mesmo que a Controladoria da Câmara tenha convalidado os gastos.

há 12 minutos

Amazonas

UEA lança plano de saúde inédito para servidores em parceria com Samel

Estado confirma presença na Zona Azul, agenda com bancos e governos estrangeiros e prepara plano de bioeconomia para apresentar na COP 30, em Belém.

há 14 minutos

Manaus

Águas de Manaus é multada em R$ 1,5 milhão por má prestação de serviços

A penalidade foi aplicada depois de fiscalizações técnicas que apontaram problemas recorrentes.

há 36 minutos

Esporte

Brasil é eliminado do Mundial Masculino de Vôlei 2025 com pior colocação da história

Seleção Brasileira termina em terceiro no grupo H e registra pior resultado de sua história na competição.

há 45 minutos

Amazonas

Bois morrem após serem atingidos por raio no interior do Amazonas; assista

Os animais estavam no pasto quando o raio caiu.

há 51 minutos