Conversa entre Lula e Trump será por telefone, afirma chanceler Mauro Vieira

Segundo Vieira, havia expectativa de um encontro presencial entre os dois líderes, mas a possibilidade foi descartada devido às agendas lotadas de ambos.

Por Jonas Souza

23/09/2025 às 20:42

Notícias do Brasil  -O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, confirmou nesta terça-feira (23/9) que a conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será realizada por telefone na próxima semana. Ambos estão em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, onde seus discursos marcaram a terça-feira.

Leia mais: Allan dos Santos provoca PF em frente à residência de Lula em Nova York: “Estou aqui”

Segundo Vieira, havia expectativa de um encontro presencial entre os dois líderes, mas a possibilidade foi descartada devido às agendas lotadas de ambos. “O presidente Lula está sempre pronto para conversar com qualquer chefe de Estado que seja do interesse do Brasil. Neste caso, isso pode acontecer por telefonema ou videoconferência, porque, infelizmente, o presidente está muito ocupado, tem uma agenda muito cheia. Talvez não seja possível se encontrar pessoalmente, mas eles encontrarão uma forma”, disse o chanceler, em entrevista à jornalista Christiane Amanpour, da CNN Internacional.

Na manhã desta terça-feira, Lula e Trump tiveram um breve encontro nos bastidores da ONU. A conversa durou cerca de 20 segundos e ocorreu quando Lula deixava o plenário após seu discurso. No pronunciamento, o petista criticou o que chamou de “ataques sem precedentes” contra as instituições brasileiras, em resposta às recentes sanções impostas pelo governo Trump ao Brasil, como retaliação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em tom amistoso, Trump acenou a Lula, dizendo que gosta do líder brasileiro e que “só faz negócios com gente de quem ele gosta”. Para Vieira, esse primeiro contato abre espaço para um diálogo mais aprofundado nos próximos dias.

“Eles nunca haviam se encontrado. Hoje, tiveram a oportunidade de apertar as mãos e trocar algumas palavras por cerca de 20 segundos. O presidente Lula disse que deveriam conversar, e esperamos que essa conversa se concretize”, ressaltou o chanceler.

