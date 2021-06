Copa América no Brasil será sediada em quatro cidades que tem mais de 85% de UTIs ocupadas devido à Covid

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Brasil confirmou nesta terça-feira (1º) que vai sim aceitar o pedido da Conmebol e vai sediar a Copa América de 2021, que originalmente aconteceria na Colômbia e na Argentina. O primeiro país abdicou da competição diante de instabilidades políticas, enquanto o segundo alegou insegurança sanitária em razão da Covid-19.

Pelas redes sociais, o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, divulgou que os jogos acontecerão no Distrito Federal, em Goiás, no Mato Grosso e no Rio de Janeiro, com partidas sem a presença de público.

As cidades-sede escolhidas para receber as partidas estão com mais de 85% dos leitos UTIs ocupados devido ao agravamento da Covid-19 que já matou mais de 465 mil brasileiros desde o início da pandemia. O

De acordo com o UOL, Mato Grosso registrou, até esta segunda-feira, 95% das vagas de UTI ocupadas, segundo o governo local. Ao todo, 634 pessoas estavam internadas, sobrando apenas 26 leitos nas unidades de terapia intensiva. Desde o início da pandemia, 10.801 pessoas morreram de covid no estado. Goiás segue a mesma tendência: a taxa de ocupação das UTIs está em 89,77%. Nas últimas 24 horas, 79 pessoas morreram de covid-19 no estado, totalizando 17.167 vidas perdidas desde o início da pandemia.

Já o Distrito Federal, que vai receber os jogos no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, tem um índice de ocupação total de leitos de UTI da rede pública de 87,2%. O Distrito Federal teve mais de 8,6 mil mortes por coronavírus no total. Com 50 mil mortes, o Rio de Janeiro, onde possivelmente vai ocorrer a final do torneio, é o segundo estado em número de óbitos, perdendo apenas para São Paulo. A taxa de ocupação de leitos de UTI estava em 94%, segundo dados do último dia 28.

