Coronel do Exército alvo da PF é preso em Brasília após desembarcar no Brasil

O coronel do Exército, Bernardo Romão Correa Neto, foi detido ao desembarcar em Brasília neste domingo (11), vindo dos Estados Unidos. O militar, que estava em missão nos EUA desde dezembro de 2022, passou por uma audiência de custódia pela manhã, na qual teve sua prisão mantida. Recebido por policiais federais ao chegar ao Brasil durante a madrugada, ele foi conduzido ao Batalhão da Guarda Presidencial, onde ficará sob custódia militar.

Correa Neto é alvo de uma investigação da Polícia Federal (PF) relacionada a sua suposta participação em crimes ligados a uma tentativa de golpe de Estado. Na última quinta-feira (8), o coronel e outras três pessoas tiveram a prisão preventiva decretada, mas sua ausência na ocasião foi justificada por estar a trabalho nos Estados Unidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com informações da PF, o militar atuava como homem de confiança de Mauro Cid e acompanhava de perto as providências relacionadas à criação de um ambiente favorável ao golpe de Estado. Ele também é apontado como integrante do Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas de uma suposta organização criminosa que teria buscado golpear para manter Jair Bolsonaro na Presidência.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), emitiu um despacho indicando que, segundo a PF, a permanência de Correa Neto no exterior e a designação da missão apenas no final do governo sugerem uma possível tentativa de evitar investigações e a aplicação da lei penal, justificando assim a decretação da prisão preventiva.