Corpo da cantora Rita Lee é velado no planetário do Parque Ibirapuera em São Paulo

Redação AM POST

O corpo da cantora Rita Lee é velado nesta quarta-feira (10), no planetário do Parque Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo. Aberta ao público, a cerimônia começou às 10h e está prevista para ser encerrada às 17h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Família, artistas e fãs se despedem da artista. João Lee, um dos filhos da cantora, foi o primeiro a chegar e falou sobre o legado da mãe, quem ele define como uma heroína.

“É uma pessoa muito única. Para mim, ela vai ser eterna. Acho que para todo mundo.”

“Era uma loucura a dignidade dela, a sensibilidade dela de lidar com as pessoas, de entender as pessoas, a forma que ela tinha de se comunicar com o público, com o mundo. [Era] uma pessoa muito única. Eu não sei se eu conheci uma pessoa tão igual na minha vida, mas eu tive o privilegio de passar 43 anos com ela, aprendendo demais, recebendo os valores dela.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do filho João, uma das irmãs de Rita, Virgínia Lee Jones, esteve presente desde o início do velório.

Durante a cerimônia, o teto do planetário exibe uma projeção estática com imagens do céu do dia 31 de dezembro de 1947, data em que a artista nasceu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os primeiros fãs chegaram ao local por volta das 5h e aguardaram, sob chuva fraca, na fila.

Conforme o desejo de Rita, seu corpo será cremado em cerimônia reservada aos familiares e amigos.