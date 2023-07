Corpo da mãe de ex-prefeito é encontrado sem roupa após túmulo ser violado

O corpo da mãe do ex-prefeito Humberto Amaducci, de Mundo Novo, em Mato Groso do Sul, foi encontrado, no último sábado (8), sem roupa após túmulo ser violado.

De acordo com informações do Uol, os funcionários do cemitério acionaram a polícia quando notaram que alguém havia quebrado o concreto do túmulo e arrastado o caixão por cerca de 5 metros.

O delegado Alex Junior da Silva afirmou que a motivação do crime ainda não foi descoberta e que, até o momento, não existem informações se foi praticado necrofilia com o cadáver. A Polícia aguarda o resultado da perícia para continuar as investigações.

O ex-prefeito disse que a mãe havia sido enterrada no dia 3 de julho, e descreveu o crime como algo ‘monstruoso’.

Redação AM POST