Corpo de garota de programa desaparecida é encontrado enterrado em casa

Notícias do Brasil – O corpo de Aline Cristina de Lira, de 34 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (8) em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Aline, que atuava como garota de programa, estava desaparecida desde o dia 8 de agosto, quando saiu de sua residência, na Zona Leste de São Paulo, para atender um cliente.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o cadáver foi localizado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de um pedreiro, principal suspeito do crime. O homem já possui antecedentes criminais por agressão e roubos. Durante a ação policial, equipes precisaram quebrar o piso recém-reformado de um quarto, onde o corpo foi encontrado enterrado sob a cama.

Moradores da região relataram que o suspeito deixou o imóvel carregando uma bolsa de grandes dimensões logo após a divulgação do desaparecimento de Aline. O motorista de aplicativo que levou a vítima ao endereço confirmou, em depoimento, que a deixou no local, onde ela foi recebida por um homem que pagou a corrida. Vizinhos ainda afirmaram ter visto Aline na residência por dois dias antes de desaparecer.

O caso foi registrado como homicídio, encontro de pessoa e destruição de cadáver pela equipe de investigações da DEIC de São Bernardo. O corpo, em estado avançado de decomposição, foi reconhecido pela irmã da vítima. A perícia agora trabalha para identificar a causa da morte e esclarecer se Aline foi assassinada logo após o encontro ou mantida em cárcere antes de ser morta.

A polícia segue em busca do suspeito, que não foi mais localizado desde o desaparecimento da vítima.