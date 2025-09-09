A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Corpo de garota de programa desaparecida é encontrado enterrado em casa

Suspeito com antecedentes criminais ocultou o corpo sob piso recém-reformado.

Por Beatriz Silveira

09/09/2025 às 20:14

Ver resumo

Notícias do Brasil – O corpo de Aline Cristina de Lira, de 34 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (8) em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Aline, que atuava como garota de programa, estava desaparecida desde o dia 8 de agosto, quando saiu de sua residência, na Zona Leste de São Paulo, para atender um cliente.

PUBLICIDADE

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o cadáver foi localizado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de um pedreiro, principal suspeito do crime. O homem já possui antecedentes criminais por agressão e roubos. Durante a ação policial, equipes precisaram quebrar o piso recém-reformado de um quarto, onde o corpo foi encontrado enterrado sob a cama.

Leia também: Membro de facção criminosa é preso em Manaus com R$ 300 mil destinado à lavagem de dinheiro

PUBLICIDADE

Moradores da região relataram que o suspeito deixou o imóvel carregando uma bolsa de grandes dimensões logo após a divulgação do desaparecimento de Aline. O motorista de aplicativo que levou a vítima ao endereço confirmou, em depoimento, que a deixou no local, onde ela foi recebida por um homem que pagou a corrida. Vizinhos ainda afirmaram ter visto Aline na residência por dois dias antes de desaparecer.

O caso foi registrado como homicídio, encontro de pessoa e destruição de cadáver pela equipe de investigações da DEIC de São Bernardo. O corpo, em estado avançado de decomposição, foi reconhecido pela irmã da vítima. A perícia agora trabalha para identificar a causa da morte e esclarecer se Aline foi assassinada logo após o encontro ou mantida em cárcere antes de ser morta.

A polícia segue em busca do suspeito, que não foi mais localizado desde o desaparecimento da vítima.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Famosos

Leo Dias diz que descobriu em Manaus motivo da briga entre Manu Bahtidão e Simone Mendes; confira

Jornalista revelou que a confusão envolve Carlinhos Maia.

há 4 minutos

Pará

Hotel rebatizado para COP30 multiplica diária em 90 vezes e segue vazio

Com apenas 17 quartos disponíveis, os proprietários agora tentam negociar o aluguel do prédio inteiro para alguma delegação estrangeira.

há 8 minutos

Roraima

Homem morre atropelado por ônibus interestadual na BR-174 em Roraima

O homem não portava documentos no momento do acidente.

há 32 minutos

Amazonas

Wilson Lima anuncia investimentos de R$ 1,2 milhão e ajuda humanitária em Canutama

Outra iniciativa anunciada foi a entrega simbólica de 10 dos 53 kits de seringueiros que serão enviados a 18 comunidades.

há 34 minutos

Polícia

Homem é preso suspeito de estuprar adolescente autista em Autazes

Suspeito foi capturado em uma área de mata.

há 40 minutos