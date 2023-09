Corpo de jovem desaparecida é encontrado enterrado em cova rasa

O corpo da jovem Yasmim Estefânia Alves Ribeiro, de 15 anos, foi encontrado enterrado na tarde desse sábado (9), no município de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. A vítima estava com as mãos amarradas para trás e a cabeça havia sido decapitada.

Yasmin estava desaparecida desde terça-feira (5), quando membros de uma facção criminosa invadiram a casa dos pais da jovem e a arrastaram do local.

Após a prisão de um menor de idade, a Polícia Civil foi informada sobre um possível local onde a vítima teria sido enterrada. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBM), o cadáver foi encontrado com a ajuda de um cão farejador por volta das 15h.

Três pessoas já foram presas suspeitas do crime.

