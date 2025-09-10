A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Corpo de mulher desaparecida é encontrado enterrado dentro de casa

Homem com quem a vítima se encontraria está foragido e é o principal suspeito.

10/09/2025 às 03:00

Ver resumo

Notícias do Brasil – O corpo de uma mulher de 34 anos, desaparecida desde o dia 8 de agosto, foi encontrado enterrado dentro de uma casa em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo) na segunda-feira, 8.

PUBLICIDADE

Identificada como Aline Cristina de Lira, a vítima foi vista pela última vez antes de sair para se encontrar com um homem, que está foragido. A identidade dele não foi revelada. A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) afirma que a Polícia Civil investiga o caso.

O imóvel onde o corpo foi encontrado fica na Rua Pedro Setti, ponto de encontro do casal. Os investigadores foram até o local em cumprimento a um mandado de busca e apreensão concedido pela Justiça.

PUBLICIDADE

Leia também: Carlinhos Maia se pronuncia após viralizar vídeo do surto de Patixa em aeroporto; veja o que ele disse

Conforme informações da TV Globo, Aline tinha marcado com o suspeito no endereço. Segundo vizinhos, ela já tinha se encontrado com o homem em outras ocasiões.

Após localizar o corpo de Aline, a perícia foi acionada e o caso registrado como encontro de pessoa, homicídio e destruição, subtração ou ocultação de cadáver. O principal suspeito do crime segue foragido.

“Diligências prosseguem pela Equipe de Investigações Sobre Homicídios da DEIC de São Bernardo do Campo, que atua para o esclarecimento do crime”, afirmou a SSP-SP, em nota.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Brasil

Itamaraty condena ameaça militar dos EUA contra o Brasil

Governo Trump falou sobre julgamento de Bolsonaro e disse que não descarta usar ‘poder militar’ para proteger liberdade de expressão.

há 1 hora

Brasil

Placar do julgamento de Bolsonaro: veja os votos dos ministros

O julgamento continua nas sessões marcadas para os dias 10, 11 e 12 de setembro.

há 2 horas

Manaus

Árbitro de futebol é afastado após agredir ex-namorada em Manaus; Procuradoria da Mulher acompanha caso

A denúncia foi feita pela própria vítima que é zagueira do Manaus FC.

há 3 horas

Mundo

Trump ameaça usar força econômica e militar em defesa da liberdade de expressão

Secretária de imprensa afirmou que Washington não descarta medidas contra o Brasil.

há 4 horas

Amazonas

Wilson Lima assina novo convênio e entrega obras de infraestrutura em Canutama

Município recebeu pavimentação de ruas, iluminação pública em LED e ginásio poliesportivo reformado; investimentos ultrapassam R$ 13 milhões.

há 5 horas