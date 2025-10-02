Corpo de mulher torturada e morta pelo CV é encontrado devorado por urubus

Notícias do Brasil – Após o brutal crime ocorrido em Monsenhor Tabosa, no Ceará, o corpo de Clarissa da Silva Sousa, de 16 anos, foi encontrado em um matagal, já em avançado estado de decomposição e parcialmente devorado por urubus.

A jovem havia desaparecido em fevereiro deste ano, o que levou a família a registrar um boletim de ocorrência e desencadear as investigações da Polícia Civil do Ceará.

Durante as diligências, alguns comparsas do criminoso foram presos, o que intensificou as buscas pelo principal suspeito, um integrante do Comando Vermelho (CV), de 18 anos.

O acusado foi localizado e preso na última quarta-feira (1º/10) no Paranoá, no Distrito Federal, após se esconder na região. A prisão foi efetuada por agentes da 17ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Norte.

Segundo a investigação, o faccionado teria sequestrado e participado da tortura e assassinato de Clarissa como forma de vingança pela prisão da irmã.

O criminoso utilizou uma faca para ceifar a vida da jovem, que sofreu maus-tratos antes de ser morta.

O acusado foi encaminhado à carceragem da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DCCP) e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para apurar mais detalhes e possíveis envolvimentos no caso.