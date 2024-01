Corpo de operador de empilhadeira que caiu no Rio Amazonas é encontrado quatro dias após o acidente

O jovem operador de empilhadeira Renan da Silva Lobato, de 25 anos, foi encontrado sem vida na noite de sexta-feira (20), quatro dias após desaparecer em um acidente de trabalho ocorrido no Porto das Docas de Santana, na cidade de Macapá, no Amapá. Renan estava carregando óleo de cozinha e arroz de Manaus com destino à Venezuela quando o equipamento que operava caiu junto com ele no Rio Amazonas.

Após o acidente, a empilhadeira foi localizada a cerca de 32 metros de profundidade e foi prontamente içada na quinta-feira (18). A partir desse momento, as equipes de resgate dos bombeiros intensificaram as buscas por Renan, contando com o reforço da Prefeitura de Santana, Polícia Militar, Capitania dos Portos, Companhia Docas de Santana, Exército, GTA (Grupo Tático Aéreo), Polícia Federal e a Associação de Catraieros da Ilha de Santana.

Após dias de busca intensiva, o corpo de Renan da Silva Lobato foi encontrado na noite de sexta-feira. As equipes de resgate encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal para realização da autópsia e identificação oficial. A família e amigos receberam a triste notícia com bastante pesar.

Renan é casado e tem dois filhos. A mãe dele, Rosicleia Paixão, disse que esperava encontrar o corpo filho e aliviar a dor da família.

Uma equipe de mergulhadores particular foi contratada pela companhia responsável pelo porto para o içamento da empilhadeira.