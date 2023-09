Corpo de Walewska é enterrado sem a presença do marido em Belo Horizonte

A cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, se despede da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira em uma cerimônia de velório realizada na manhã deste sábado. O corpo da ex-atleta, que conquistou uma medalha de ouro olímpica em sua carreira, está sendo velado no cemitério Bosque da Esperança.

A cerimônia de despedida teve início às 6h e é reservada exclusivamente para familiares e amigos próximos da ex-jogadora. O sepultamento está agendado para as 10h, no mesmo local.

A família de Walewska emitiu uma nota informando que o velório e o sepultamento são realizados em uma cerimônia particular, restrita à família e aos amigos. Em meio a esse momento de profunda tristeza, eles expressaram gratidão pelas numerosas manifestações de solidariedade que têm recebido.

Segundo informações, o marido de Walewska, Ricardo Alexandre Mendes, não está presente no velório ou no enterro. O veículo funerário com o corpo da ex-jogadora chegou a Belo Horizonte na noite de sexta-feira. De acordo com apurações, o corpo de Walewska foi retirado do Instituto Médico Legal (IML) por seu irmão por volta das 5h de sexta-feira. O marido, conforme relatos, teria deixado as roupas da esposa na portaria do prédio para a funerária.

Walewska Oliveira é lembrada não apenas por suas conquistas no esporte, mas também pelo impacto que teve na comunidade esportiva e na vida de muitos brasileiros. Seu legado será lembrado com carinho e respeito por todos aqueles que tiveram a honra de conhecê-la e acompanhar sua trajetória.