Corpo do indigenista Bruno Pereira é velado em Recife

O corpo do indigenista Bruno Araújo Pereira, de 41 anos, está sendo velado nesta sexta-feira (24), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, Grande Recife. Ele foi morto durante uma expedição da região do Vale do Javari, no Amazonas, junto com o jornalista Dom Philips.

O caixão com o corpo de Bruno, chegou na noite desta quinta-feira (23), e por volta das 9h30 desta sexta, foi exposto coberto com bandeiras de Pernambuco, uma camisa dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Unijava) e Sport Clube do Recife, time do coração de Bruno.

O corpo de Dom Phillips foi entregue aos familiares no Rio de Janeiro.