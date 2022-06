Corpos de Bruno e Dom Phillipe serão cremados após velório

Redação AM POST

O velório do indigenista Bruno Pereira acontece em sua cidade natal, no Recife, nesta sexta-feira (24), no Cemitério e Crematório Morada da Paz. A cerimônia será aberta ao público e em seguida o corpo foi cremado.

Já o funeral e cremação de Dom Phillips serão realizados no domingo (26), no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, a partir das 9 horas. A escolha pela cidade se deu porque foi onde a viúva de Dom, a baiana Alessandra Sampaio, cresceu, de acordo com pessoas próximas à família.

Os corpos do indigenista e do jornalista foram entregues às famílias na quinta-feira (23) pela Polícia Federal (PF), após saírem de Brasília, onde ocorreu o trabalho de perícia e identificação.

Segundo o laudo, Bruno foi morto com dois tiros na região abdominal e torácica e um na cabeça. Dom foi atingido por um tiro no abdômen. A munição usada no assassinato foi típica de caça. A corporação investiga as circunstâncias em que os dois foram mortos.