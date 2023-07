Corpos de mãe e dois filhos são encontrados abraçados em cama após desabamento de prédio

No último final de semana, o Corpo de Bombeiros confirmou mais seis mortes relacionadas ao trágico desmoronamento do bloco D7 do Conjunto Beira-Mar, localizado no bairro do Janga, no município de Paulista, no Grande Recife.

Após intensas 35 horas de busca, todas as pessoas que estavam sendo procuradas pelos bombeiros foram encontradas, incluindo uma mãe e seus filhos, que foram encontrados entre os escombros.

Um dos corpos recentemente encontrados foi o de Marcela Neves dos Santos, uma faxineira autônoma de 42 anos, que estava abraçada com seus dois filhos em uma cama. Ela residia no Conjunto Beira-Mar há oito anos, juntamente com Wallace, de 10 anos, e Maria Flor, de 6 anos. Segundo parentes, Marcela mudou-se para o local após não conseguir mais pagar o aluguel da casa onde vivia anteriormente, também em Paulista.

Redação AM POST