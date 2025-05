Corpus Christi: Saiba quando será o próximo feriado nacional; veja a lista completa de folgas até o fim do ano

Notícias do Brasil – Com a chegada do mês de junho, muitos brasileiros já começam a planejar o próximo descanso prolongado. O feriado de Corpus Christi, que em 2025 será celebrado no dia 19 de junho (quinta-feira), oferece a possibilidade de um recesso de quatro dias caso haja a chamada “ponte” com a sexta-feira (20), que foi oficialmente decretada como ponto facultativo pelo governo federal.

Esse tipo de recesso é bastante comum e costuma movimentar diversos setores da economia, como o turismo e o comércio. Para quem trabalha no serviço público, a folga na sexta-feira já está garantida. No entanto, na iniciativa privada, a liberação depende do empregador, uma vez que pontos facultativos não são, por lei, obrigatoriamente dias de descanso remunerado.

Segundo a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), é proibido o trabalho em feriados nacionais e religiosos, salvo exceções previstas em acordos coletivos. Já os pontos facultativos são definidos por órgãos públicos e só se aplicam, automaticamente, aos servidores públicos. Para os demais trabalhadores, a folga precisa ser negociada.

Dessa forma, os trabalhadores da iniciativa privada que desejam emendar o feriado de Corpus Christi precisam alinhar previamente a possibilidade com seus empregadores ou sindicatos.

Confira os próximos feriados e pontos facultativos de 2025

* 19 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi (ponto facultativo)

* 20 de junho (sexta-feira) – Ponto facultativo (confirmado na administração pública federal)

* 5 de setembro (sexta-feira) – Elevação do Amazonas à categoria de Província (feriado estadual no AM)

* 7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil

* 12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

* 24 de outubro (sexta-feira) – Aniversário de Manaus

* 28 de outubro (terça-feira) – Dia do Servidor Público Federal (ponto facultativo)

* 2 de novembro (domingo) – Finados (feriado nacional)

* 15 de novembro (sábado) – Proclamação da República (feriado nacional)

* 20 de novembro (quinta-feira) – Dia da Consciência Negra (feriado nacional)

* 24 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Natal (ponto facultativo após 13h)

* 25 de dezembro (quinta-feira) – Natal (feriado nacional)

* 31 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 13h)