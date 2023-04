Correios vão leiloar 50 mil itens no início de maio, dentre celulares, drones e equipamentos musicais

Os Correios realizarão no início de maio um “leilão” de 50.073 itens — que vão desde celulares a aparelhos hospitalares — classificados como “refugo”, ou seja, que não foram entregues aos destinatários após diversas tentativas e cujos prazos de reclamação já se esgotaram.

Os itens serão vendidos pela plataforma de licitações eletrônica do Banco do Brasil, em seis lotes. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar. As regras do processo foram estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O prazo para o envio de propostas se encerra no dia 2 de maio, às 8h, quando os vencedores serão anunciados. Os valores iniciais dos lotes variam de R$ 2.468,70 a R$ 253.543,84.

Para verificar o edital e a lista dos itens que serão leiloados, basta acessar o site Licitações-e e preencher o campo “N° Licitação” com o número 994627. Em seguida, clicar no campo “opções”, depois em “listar documentos”.

Até a data do leilão, os interessados poderão verificar presencialmente o estado dos itens. Para isso, é necessário agendar uma visita à sede dos Correios, na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo, conforme estabelecido no edital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No último ano, dos nove lotes licitados, cinco foram adquiridos por pessoas físicas.

Confira detalhes dos lotes

LOTE 1

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tipo: Celulares e acessórios

Quantidade de itens: 10.945

Lance mínimo: R$ 155.090,65

Descrição do lote: aparelhos celulares, acessórios para celulares: capas, carregadores, fones de ouvido, suportes, ring lights, tripés, etc

LOTE 2

Tipo: Equipamentos

Quantidade de itens: 32.464

Lance mínimo: R$ 253.543,84

Descrição do lote: retroprojetores, máquina fotográfica, equipamentos de segurança, equipamentos esportivos, máquinas de costura, equipamentos musicais, drones, aparelhos relacionados a saúde, artigos esportivos, rádios, tripés, transformadores, tornos, torneiras, tomadas, suportes diversos, parafusadeiras, furadeiras, etc

LOTE 3

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tipo: Microinformática

Quantidade de itens: 2.698

Lance mínimo: R$ 81.236,78

Descrição do lote: impressoras, tintas para impressoras, tonneres, notebooks, CPUs, acessórios de informática, cabos diversos, caixas de som, mouses, teclados, monitores, fones de ouvido, webcams, tablets, suportes diversos, roteadores, placas, componentes eletrônicos, pen drives, memórias, fontes, carregadores para notebooks, etc

LOTE 4

Tipo: Celulares e acessórios

Quantidade de itens: 942

Lance mínimo: R$ 18.416,10

Descrição do lote: aparelhos celulares, acessórios para celulares: capas, carregadores, fones de ouvido, suportes, ring lights, tripés, etc

LOTE 5

Tipo: Equipamentos

Quantidade de itens: 1.128

Lance mínimo: R$ 11.494,32

Descrição do lote: retroprojetores, máquina fotográfica, equipamentos de segurança, equipamentos esportivos, máquinas de costura, equipamentos musicais, drones, aparelhos relacionados a saúde, artigos esportivos, rádios, tripés, transformadores, tornos, torneiras, tomadas, suportes diversos, parafusadeiras, furadeiras, etc.

LOTE 6

Tipo: Microinformática

Quantidade de itens: 1.896

Lance mínimo: R$ 2.468,70

Descrição do lote: impressoras, tintas para impressoras, tonneres, notebooks, CPUs, acessórios de informática, cabos diversos, caixas de som, mouses, teclados, monitores, fones de ouvido, webcams, tablets, suportes diversos, roteadores, placas, componentes eletrônicos, pen drives, memórias, fontes, carregadores para notebooks, etc

Fonte: G1