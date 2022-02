CPI comandada por Omar Aziz não apresentou provas apenas informações “desconexas e desorganizadas”, diz PGR

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O procurador-geral da República, Augusto Aras, declarou que a CPI da Covid, presidida pelo senador Omar Aziz (PSD), não apresentou provas concretas sobre a omissão do governo federal durante o período de crise. A afirmação foi feita durante entrevista à CNN nessa terça-feira (15/2). Aras diz ter recebido apenas um HD com informações “desconexas e desorganizadas”.

Omar Aziz juntamente com a cúpula da CPI entregou em outubro do ano passado ao procurador-geral da República, Augusto Aras, e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cópias do relatório final da Comissão. Cabe a Aras decidir se oferece denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro e outros agentes púbicos com foro privilegiado citados no documento, aprovado pela comissão.

“Naquele momento, a CPI dizia entregar as provas que estariam vinculadas aos fatos de autoria daquelas pessoas indiciadas. Ocorre que não houve a entrega dessas provas. A PGR recebeu um HD com 10 terabytes de informações desconexas e desorganizadas”, disse.

De acordo com Aras, a PGR protocolou 10 petições no Supremo Tribunal Federal (STF) na finalidade de “manter a validade da prova para evitar que nulidades processuais venham a resultar em impunidade, como aconteceu recentemente em vários processos”.

“As petições direcionadas ao Supremo visam exclusivamente manter a cadeia de custódia da prova”, explicou. Ele afirma que o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues, garantiu que entregaria as provas no prazo de 10 dias. Na terça, a promessa completou oito dias, mas Aras ainda não havia recebido a documentação.

“Hoje [terça, dia 15] é o oitavo dia. Eu espero que até sexta-feira [18] o senador Randolfe e seus eminentes pares entreguem essas provas para que o Supremo possa preservar a cadeia de custódia, a validade das provas e que não tenhamos nulidades e impunidade em um futuro próximo”, , declarou.

Segundo Aras, o tamanho do material entregue pela CPI não indica, necessariamente, a existência de embasamento jurídico. “Entregar um HD com 1 ou 10 terabytes não significa fazer a demonstração de que aqueles elementos probantes coligidos na fase CPI teriam pertinência com os fatos e com os indiciados.”

*Com informações do Metrópoles