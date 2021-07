CPI da Covid: Dominguetti sugere que Luis Miranda negociou vacina com Davati e exibe áudio

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em depoimento à CPI da Covid, o lobista e policial militar Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que se apresenta como representante da empresa Davati, afirmou que o deputado federal Luís Miranda (DEM) tentou negociar vacinas com a Davati Medical Supply e exibiu um áudio no plenário do Senado para defender seu argumento. Entretanto, não fica claro, no áudio, se o deputado fala de vacinas e da Davati.

Luís Miranda denunciou à CPI na semana passada um caso de suposta corrupção na compra da vacina indiana Covaxin . Já Dominguetti depõe nesta quinta após denunciar um outro suposto esquema de corrupção, no qual um servidor do Ministério da Saúde, cobraria US$ 1 por dose da vacina AstraZeneca, em venda intermediada pela Davati.

O áudio exibido por Dominguetti mostra o deputado Luís Miranda falando sobre estar “de saco cheio” e de “muita conversa fiada no mercado”. “O meu comprador já está de saco cheio disso, ele vai pedir a prova de vida [sic] antes e a gente não vai fazer negócio. Então, a gente nem perde tempo, porque você sabe que eu tenho um comprador, com um potencial de pagamento, instantâneo, que ele compra o tempo todo, em quantidade menores, obviamente”, diz Miranda no áudio.

E continua: “ele mostra a carga, se quiser grava um vídeo, mostra o produto para mim e está tudo certo. Bola para frente, eu mando para o cara mna hora, o cara faz de negócio na hora. O cara tem cliente fixo, entendeu? Ele tem recorrência. Esse é o grande problema desse meu cliente, ele tem recorrência, que jogou os contratos lá de entrega com Walmart, Greens, as redes de restaurantes e alguns hospitais, ele tem recorrência”, diz o deputado, sem deixar claro se ele fala realmente de vacinas e da Davati.

Bate-boca

A exibição do áudio gerou bate-boca entre parlamentares da oposição e da base bolsonarista. O relator, Renan Calheiros (MDB-AL), pediu ao presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), que determinasse a apreensão do celular do depoente.

Exaltados, membros da base governista cobram que a decisão se estenda ao telefone do deputado Luis Miranda —que estava presente na sala da comissão no momento da discussão. Aziz respondeu que não poderia autorizar a apreensão do celular de um parlamentar federal.

A menção a Miranda é uma novidade no contexto do depoimento de hoje à CPI. Dominguetti foi convocado falar de um caso específico: suposta cobrança de propina em oferta ao Ministério da Saúde de compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca.

Durante a oitiva, ele confirmou os fatos e nomes que haviam sido relatados à Folha de S.Paulo. Segundo o lobista, como o negócio não se concretizou posteriormente, não houve pagamento de vantagem ilícita, apenas o pedido.

O áudio com a voz de Miranda teria sido enviado pelo deputado ao CEO da Davati no Brasil, Cristiano Alberto Carvalho, e repassado pelo próprio destinatário a Dominguetti.

Senadores da oposição disseram estranhar o fato de que o vendedor, na contramão do que vinha sendo o foco da CPI durante a reunião hoje (cobrança de propina), decidiu revelar o fato de que Miranda teria supostamente atuado na intermediação para compra de imunizantes.

“O depoente traz um áudio mazelas que poderiam envolver Luis Miranda, Em nome do quê? A CPI não vai aceitar este tipo de coisa”, comentou Calheiros.

Fabiano Contarato (Rede-ES) chegou a dizer que Dominguetti era uma “testemunha plantada”.

Miranda tornou-se desafeto de Bolsonaro depois de revelar à CPI e ao MPF (Ministério Público Federal) supostas irregularidades, ainda não comprovadas, no processo de aquisição de 20 milhões de doses da vacina Covaxin. O contrato foi assinado em fevereiro.

De acordo com as informações fornecidas pelo parlamentar, o irmão dele, Luis Ricardo Miranda, que é servidor da área técnica do Ministério da Saúde, foi pressionado internamente a ignorar supostas inconsistências contratuais e acelerar o processo de importação.

Luís Miranda já prestou depoimento à na CPI na última sexta-feira (25) e deve ser ouvido novamente na semana que vem.