CPI das Bets é prorrogada por 45 dias e seguirá até junho

Notícias do Brasil – A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a utilização de empresas de apostas online para práticas de lavagem de dinheiro (conhecida como CPI das Bets) terá seu prazo de funcionamento estendido por mais 45 dias. Com isso, a comissão continuará suas atividades até o mês de junho. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (30) pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o requerimento de prorrogação será formalmente publicado em breve, gerando efeitos imediatos.

O pedido de extensão foi apresentado pelo senador Dr. Hiran (PP-RR), que ocupa a presidência da CPI. Inicialmente, o prazo da comissão se encerraria nesta quarta-feira, mas, com a prorrogação, as investigações poderão prosseguir por mais quase dois meses. A medida foi solicitada pela relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que havia pleiteado um prazo de 130 dias para dar continuidade aos trabalhos. Soraya justificou o pedido com o fato de que, em fevereiro, as atividades da comissão foram interrompidas por 63 dias.

PUBLICIDADE

Apesar do pedido de um prazo mais longo, foi acordado que a prorrogação seria de 45 dias, uma decisão que contou com o apoio das lideranças da comissão. A relatora e o presidente concordaram que esse período extra seria suficiente para que as investigações avancem, considerando o impacto das pausas anteriores.

Agora, com mais tempo disponível, a CPI das Bets poderá aprofundar suas apurações sobre os supostos esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo plataformas de apostas online. As investigações seguem com grande atenção, dada a crescente preocupação com a regulamentação dessas empresas no Brasil e o possível envolvimento de grandes somas financeiras.