CPI das ONGs envia denúncia ao STF sobre abusos de órgãos do governo contra famílias em situação de litígio no Pará

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das ONGs, senador Plínio Valério (PSDB-AM), enviou uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira, 10. A denúncia cita “abusos” que teriam sido praticados por agentes do Ibama, da Funai, do Incra e da Força Nacional, órgãos comandados pelo governo Lula, contra duas mil famílias em situação de litígio na terra indígena Apiterewa, no Pará.

A terra indígena Apiterewa tem sido alvo de disputa judicial há décadas entre posseiros e organizações que afirmam representar os interesses dos indígenas. No documento encaminhado ao STF, Valério destaca que a CPI teve acesso a vídeos e testemunhos que comprovam “abusos” cometidos contra as famílias residentes na área, atentando contra sua dignidade e desrespeitando seus direitos básicos.

A queixa apresentada na denúncia revela que os produtores estão sendo agredidos durante o despejo, em cumprimento a ordens judiciais. Além disso, os maus-tratos se estendem ao gado, com os animais sofrendo de penúria e sendo deixados em condições deploráveis, sem água e alimento adequados. Segundo o documento, os agentes envolvidos nos despejos agem com arrogância, violência e insensibilidade, excedendo seus poderes e revelando total desrespeito ao sofrimento dos animais e desespero das pessoas.

A denúncia enviada ao STF por Plínio Valério também inclui fotos e vídeos que comprovam os abusos e maus-tratos mencionados. Essas evidências visuais são fundamentais para sustentar as alegações de violações contra a dignidade humana, o direito de propriedade e até mesmo os direitos dos animais. O envio dessas provas ao STF é uma tentativa de chamar a atenção das autoridades para a gravidade da situação e solicitar uma intervenção imediata.

No documento encaminhado ao STF, Plínio Valério pede uma intervenção imediata em defesa da dignidade humana, do direito de propriedade e até mesmo dos direitos dos animais. A denúncia demonstra preocupação com os excessos cometidos pelos agentes responsáveis pelos despejos e reforça a importância de se respeitar os limites dos mandados judiciais e considerar o sofrimento das pessoas e dos animais envolvidos.

A denúncia enviada ao STF pela CPI das ONGs expõe uma situação alarmante de abusos e maus-tratos contra famílias em situação de litígio na terra indígena Apiterewa, no Pará. As imagens e depoimentos apresentados revelam a crueldade sofrida por essas pessoas e animais durante os despejos, evidenciando a necessidade de ações urgentes para proteger os direitos e a dignidade dos envolvidos.

A denúncia feita por Plínio Valério é uma tentativa de trazer visibilidade ao caso e buscar a intervenção das autoridades para garantir a justiça e o respeito aos direitos humanos e ambientais. A expectativa é que o STF analise a denúncia e tome providências cabíveis para investigar os abusos e responsabilizar os agentes públicos envolvidos. A situação vivenciada pelas famílias em situação de litígio na terra indígena Apiterewa precisa ser tratada com urgência e seriedade, a fim de garantir a proteção e o bem-estar dessas pessoas e animais.

