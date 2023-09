CPI das ONGs ouvirá diretoras do Imazon e do Instituto Ipê na próxima terça-feira

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada pelo Senado para investigar a atuação e o repasse de verbas públicas e privadas a organizações não governamentais (ONGs) na Amazônia prossegue com sua agenda na próxima semana, com a oitiva de representantes de entidades previamente mencionadas em depoimentos anteriores. As diretoras do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), Ritaumaria Pereira e Suzana Pádua, respectivamente, foram convidadas a prestar esclarecimentos.

Os depoimentos estão agendados para iniciar às 10h da terça-feira (19) e foram solicitados pelo presidente da CPI, senador Plínio Valério (PSDB-AM). No requerimento apresentado, o senador justifica a necessidade de investigar o Imazon, citando que houve diversas menções à entidade em reuniões anteriores e que é de grande interesse conhecer os trabalhos da organização, que é formalmente reconhecida como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

No caso do Instituto IPÊ, o senador Plínio Valério argumenta que a CPI possui documentação relacionada à atuação da ONG como responsável pelo processo de criação de Unidades de Conservação no Baixo Rio Negro. O senador considera fundamental obter mais detalhes sobre as atividades da organização nessas áreas, incluindo como opera com recursos, determina a destinação dos recursos e quem autoriza sua participação e condução desses processos ao longo do tempo.

A CPI das ONGs busca esclarecer e avaliar as operações e atividades de organizações não governamentais que atuam na região da Amazônia, bem como examinar como essas ONGs gerenciam e utilizam os recursos públicos e privados recebidos. A investigação visa garantir transparência e responsabilidade nas ações dessas entidades em uma das regiões mais críticas em termos de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável do Brasil.

Redação AM POST