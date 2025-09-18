A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

CPMI do INSS aprova novas convocações, incluindo dirigente de sindicato ligado ao irmão de Lula

A entidade tem como vice-presidente Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Por Jonas Souza

18/09/2025 às 14:32

Notícias do Brasil – A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura fraudes contra aposentados do INSS aprovou, nesta quarta-feira (18), uma série de novas convocações e convites.

Leia mais: Influenciador com 300 mil seguidores é preso em Brasília por extorsão de políticos

Entre os nomes confirmados está o de Milton Baptista de Souza Filho, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi). A entidade tem como vice-presidente Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A CPMI também decidiu convocar a presidente da Confederação Nacional de Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), Vânia Marques Pinto.

Além das convocações, foram aprovados convites para que autoridades prestem esclarecimentos. Estão na lista o delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o ex-secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro-chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius Marques de Carvalho.

