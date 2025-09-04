CPMI do INSS cobra dados de sindicato ligado ao irmão de Lula

Notícias do Amazonas – A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovou, nesta quinta-feira (4/9), um requerimento para obter informações sigilosas sobre pessoas que atuaram em nome do Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical (Sindnapi) entre 2015 e 2023.

O Sindnapi tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apesar da medida, a decisão não significa que o sindicalista será convocado a depor na comissão.

Convocações e novos pedidos

O presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), informou que solicitou à Polícia Legislativa a intimação de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, cuja convocação já havia sido aprovada pelo colegiado.

Além disso, foram apresentados requerimentos para que a PF informe sobre as viagens internacionais do lobista nos últimos cinco anos, suas entradas e saídas do Brasil e os veículos apreendidos durante a Operação Sem Desconto.

Os parlamentares também pedem a derrubada do sigilo de 100 anos imposto ao registro de trânsito de Antônio Carlos nas dependências do Congresso Nacional.

Apontado como peça central do esquema, o “Careca do INSS” tinha procurações de associações para representá-las junto ao instituto. Quebras de sigilo bancário revelaram pagamentos dele e de suas empresas a parentes de ex-dirigentes do INSS. Em troca, ele recebia 27,5% de cada desconto aplicado sobre aposentadorias que intermediava.