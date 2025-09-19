A notícia que atravessa o Brasil!

CPMI do INSS deve convocar filho de Lewandowski para esclarecer suspeitas de fraude

Advogado Enrique Lewandowski, filho do ministro da Justiça, foi contratado por entidades investigadas e poderá detalhar atuação.

Por Fernanda Pereira

19/09/2025 às 11:57

Notícias do Brasil – O advogado Enrique Lewandowski, filho do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, poderá ser convocado pela CPMI do INSS para prestar esclarecimentos sobre supostas fraudes previdenciárias. O pedido partiu do senador Izalci Lucas (PL-DF), que apontou possíveis conflitos de interesse e tentativa de influência no esquema de desvio de recursos de aposentados.

Segundo o senador, Enrique foi contratado para representar a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec) e o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (Cebap), entidades que a Advocacia-Geral da União considera fictícias e responsáveis pelo desvio de R$ 730 milhões. O contrato previa atuação em órgãos federais, incluindo a Senacon, ligada ao ministério comandado por seu pai.

A contratação ocorreu pouco antes da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal. Para Izalci Lucas, a atuação de Enrique poderia ter extrapolado questões jurídicas, configurando suposta tentativa de influenciar órgãos de controle.

Leia mais: Filhos de Barroso estariam abrigados no consulado do Brasil em Nova Iorque após Trump suspender vistos, diz jornalista

Em nota, Enrique Lewandowski negou qualquer atuação de seu escritório junto ao Ministério da Justiça, afirmando que o contrato se restringia ao Direito Administrativo, sem envolver questões criminais. Documentos, entretanto, indicam possibilidade de representação em órgãos federais, levantando dúvidas sobre o alcance da contratação.

Fontes informam que Enrique se desvinculou do Cebap após o início da investigação da Polícia Federal. Documentos indicam que ele chegou a se reunir com o então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, em dezembro de 2024.

O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que não há conflito de interesses e que o trabalho do filho é “perfeitamente legal”, respaldado por normas da OAB, sem vínculo com o ministério. O Ministério da Justiça reforçou que não houve qualquer petição, audiência ou requerimento relacionado ao caso.

