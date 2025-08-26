A notícia que atravessa o Brasil!

CPMI do INSS inicia trabalhos e terá investigações dos governos Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula

Relator promete rigor com responsáveis por fraudes.

Por Fernanda Pereira

26/08/2025 às 11:38 - Atualizado em 26/08/2025 às 11:48

Foto: Agência Senado

Notícias do Brasil – A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) destinada a apurar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou suas atividades nesta terça-feira (26/8), às 9h. Entre os primeiros pontos de pauta estão a definição das normas de funcionamento, votação de requerimentos e convocações iniciais.

O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), garantiu que a investigação será “profunda e apartidária”. Em consenso entre governistas e oposição, o deputado federal Duarte Júnior (PSB-MA) foi escolhido como vice-presidente da comissão.

O relator, deputado federal Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), afirmou que será “duro e implacável com todos que cometeram crimes, independentemente do governo em que atuaram”. Segundo ele, o trabalho abrangerá quatro gestões: Dilma Rousseff (2º mandato), Michel Temer, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (3º mandato). “Vamos identificar e responsabilizar organizações criminosas com possíveis ramificações nos poderes constituídos, setor empresarial e mercado financeiro”, disse Gaspar.

As reuniões da CPMI ocorrerão às segundas e quintas, exceto a primeira, que foi realizada nesta terça. O objetivo, segundo Carlos Viana, é evitar que os trabalhos coincidam com os dias de plenário no Congresso e reduzir tentativas de obstrução pelo governo.

Leia mais: CPMI do INSS terá 2015 como marco inicial das investigações sobre fraudes, afirma relator Alfredo Gaspar

O escândalo envolvendo o INSS foi revelado pelo Metrópoles a partir de dezembro de 2023, mostrando que entidades privadas cobravam mensalidades de aposentados e somaram R$ 2 bilhões em um ano, enquanto enfrentavam milhares de processos por fraudes nas filiações.

Entre os requerimentos previstos, estão convocações de ex-ministros, ex-presidentes do INSS e acesso a autos de inquéritos relacionados aos descontos ilegais. Pelo menos 17 pessoas ligadas a diferentes governos, incluindo Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula, estão na mira da comissão. Entre elas estão:

Ex-ministros como José Carlos Oliveira, Carlos Roberto Lupi e Carlos Eduardo Gabas;

Ex-presidentes do INSS, como Lindolfo Neto de Oliveira Sales e Leonardo José Rolim Guimarães;

Auditores e coordenadores de órgãos de controle, como Eliane Viegas Mota e Patrícia Bettin Chaves.

A vice-presidência será confirmada por consenso ou dentro de três semanas, enquanto a relatoria ficará a cargo de Alfredo Gaspar. O governo, por sua vez, tenta organizar estratégias para não sofrer derrotas na definição das principais posições da CPMI.

