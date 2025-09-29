A notícia que atravessa o Brasil!

CPMI do INSS ouve empresário do DF e presidente da Conafer

Estimativas apontam que a Conafer teria arrecadado cerca de R$ 688 milhões nesse período.

Por Fernanda Pereira

29/09/2025 às 07:48

Foto: Lula Marques / Agência Brasil

Notícias do Brasil – A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizou depoimentos importantes nesta segunda-feira.

Dois nomes sob os holofotes são o empresário do Distrito Federal Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti e o presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes.

Fernando Cavalcanti foi convocado como testemunha pelas suspeitas de envolvimento em esquemas que fraudaram concessões de aposentadorias e pensões no INSS.

Em operação da Polícia Federal chamada Operação Sem Descontos, em 12 de setembro, a casa de Cavalcanti no Lago Sul (bairro de alto padrão de Brasília) foi alvo de busca e apreensão. Durante a ação, foram recolhidos bens de luxo — entre eles, uma Ferrari, uma réplica de carro de Fórmula 1 usado por Ayrton Senna, relógios caros e quantia em dinheiro.

O empresário é administrador e CEO da empresa Valestra, que atua com serviços de apoio administrativo e combinados.

Também é citado o advogado Nelson Willians, com quem Cavalcanti teria relações societárias, e a figura conhecida como “Careca do INSS”, alvo central das investigações da CPMI e da PF.

Já em relação a Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Conafer, a CPMI pretende apurar supostas receitas oriundas de remunerações de trabalhadores rurais e indígenas inativos desde 2019. Estimativas da Controladoria-Geral da União (CGU) apontam que a Conafer teria arrecadado cerca de R$ 688 milhões nesse período.

Carlos Roberto também é empresário do ramo de pecuária, dono de empresas de reprodução bovina (como a Concepto Vet), e tem projeções internacionais: em 2024, a Conafer divulgou atuação em países africanos como Ruanda, Uganda, Tanzânia, entre outros, com filiações de agricultores familiares.

