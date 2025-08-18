A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

CPMI do INSS será instalada nesta semana para investigar fraudes em aposentadorias

Comissão será presidida por Omar Aziz e terá relatoria de Ricardo Ayres

Por Fernanda Pereira

18/08/2025 às 07:16

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) destinada a apurar fraudes e descontos indevidos em aposentadorias do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) deve ser instalada ainda nesta semana.

PUBLICIDADE

O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que garantiu o início dos trabalhos “impreterivelmente” nos próximos dias, dependendo apenas das indicações da Câmara dos Deputados.

O colegiado será presidido pelo gģsenador Omar Aziz (PSD-AM), enquanto a relatoria ficará a cargo do deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), escolhido pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). A escolha de nomes ligados ao centrão foi vista como estratégia para evitar ruídos de favorecimento político.

PUBLICIDADE

Leia mais: Sindicato aliado a Omar Aziz será um dos investigados por descontos ilegais no INSS

A CPMI terá 16 integrantes de cada casa legislativa e funcionará por até 180 dias. Entre os senadores confirmados estão nomes de peso, como Renan Calheiros (MDB-AL), Humberto Costa (PT-PE), Damares Alves (Republicanos-DF) e Tereza Cristina (PP-MS).

A oposição, que articulou a criação da comissão, aposta no colegiado como oportunidade para pressionar o governo Lula (PT) e ampliar desgastes políticos.

Já no Senado, todas as vagas já foram preenchidas, mas a Câmara ainda precisa oficializar seus representantes para a instalação definitiva.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

Pai de santo acusado de estupro recebe salário de R$ 12 mil como servidor público

Líder religioso ocupa cargo no Ministério Público do Trabalho desde 2024.

há 39 minutos

Polícia

Saiba quem é o jovem assassinado com mais de 10 tiros por pistoleiros no Valparaíso, em Manaus

Amos Costa foi assassinado em ataque de motoqueiros na rua Dez de Junho; polícia investiga o crime.

há 45 minutos

Brasil

Escândalo na mansão de Hytalo Santos: ex-funcionários relatam abusos, descaso e festas com menores

Relatos apontam gravidez de adolescentes, acúmulo de lixo e festas descontroladas.

há 52 minutos

Manaus

Sine Amazonas divulga 239 vagas de emprego para esta segunda-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 53 minutos

Brasil

Quando cai a próxima parcela do Auxílio Gás? Veja calendário de pagamentos

O pagamento mais recente do benefício ocorreu em junho e a previsão é que volte a ser pago ainda em agosto.

há 1 hora