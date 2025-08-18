CPMI do INSS será instalada nesta semana para investigar fraudes em aposentadorias

Notícias do Brasil – A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) destinada a apurar fraudes e descontos indevidos em aposentadorias do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) deve ser instalada ainda nesta semana.

O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que garantiu o início dos trabalhos “impreterivelmente” nos próximos dias, dependendo apenas das indicações da Câmara dos Deputados.

O colegiado será presidido pelo gģsenador Omar Aziz (PSD-AM), enquanto a relatoria ficará a cargo do deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), escolhido pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). A escolha de nomes ligados ao centrão foi vista como estratégia para evitar ruídos de favorecimento político.

A CPMI terá 16 integrantes de cada casa legislativa e funcionará por até 180 dias. Entre os senadores confirmados estão nomes de peso, como Renan Calheiros (MDB-AL), Humberto Costa (PT-PE), Damares Alves (Republicanos-DF) e Tereza Cristina (PP-MS).

A oposição, que articulou a criação da comissão, aposta no colegiado como oportunidade para pressionar o governo Lula (PT) e ampliar desgastes políticos.

Já no Senado, todas as vagas já foram preenchidas, mas a Câmara ainda precisa oficializar seus representantes para a instalação definitiva.