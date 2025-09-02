A notícia que atravessa o Brasil!

CPMI do INSS tem briga entre senadora e deputada

Senadora e deputada trocaram provocações durante sessão da CPMI do INSS após votação que aprovou prisões preventivas.

02/09/2025 às 01:00

Notícias do Brasil – A senadora Leila Barros (PDT-DF) e a deputada federal Coronel Fernanda (PL-MT), integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), brigaram durante sessão desta segunda-feira, 1º.

A discussão, segundo Fernanda, começou após ela comemorar o resultado de uma votação que aprovou a indicação da prisão preventiva de 21 nomes – entre eles o do ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto, indicado pelo ex-ministro da Previdência Carlos Lupi, presidente do PDT.

“A senadora Leila não gostou quando comemorei o resultado da votação e veio para cima e eu não aceitei”, disse Fernanda. “Ela disse que não tinha medo e eu também retruquei que não tinha medo.”

Segundo a parlamentar o episódio “já passou”. Leila não pediu desculpas até então. A reportagem procura contato com Leila. O espaço segue aberto.

A aprovação das indicações de prisão foi unânime, com o voto positivo de Leila Barros.

Estadão Conteúdo

