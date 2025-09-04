CPMI intima “Careca do INSS” e empresário suspeito de faturar R$ 1 bilhão

PUBLICIDADE

Notícias do Brasil – A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) conseguiu intimar Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e o empresário Maurício Camisotti para prestarem depoimento. As audiências estão marcadas para os dias 18 e 15 de setembro, respectivamente.

No início da sessão, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou ter solicitado à Polícia Legislativa que intimasse pessoalmente o “Careca do INSS”, já que sua defesa não havia respondido às convocações do colegiado.

O escândalo foi revelado em dezembro de 2023. Entidades ligadas ao esquema arrecadaram R$ 2 bilhões em apenas um ano com descontos de mensalidades sobre aposentadorias, enquanto respondiam a milhares de ações judiciais por fraudes nas filiações de segurados.

As reportagens resultaram na abertura de inquérito pela Polícia Federal (PF) e subsidiaram investigações da Controladoria-Geral da União (CGU). Ao todo, 38 matérias do portal foram citadas pela PF na representação que originou a Operação Sem Desconto, deflagrada em 23 de abril deste ano. A ofensiva levou à queda do então presidente do INSS e do ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Segundo as investigações, o “Careca do INSS” detinha procurações das associações para atuar em nome delas perante o instituto. Quebras de sigilo bancário revelaram que ele e suas empresas efetuaram pagamentos a parentes de ex-dirigentes do órgão. Em contrapartida, recebia 27,5% de cada desconto sobre aposentadorias que intermediava para o grupo.

Já Maurício Camisotti é apontado como controlador de três entidades que, desde 2021, faturaram mais de R$ 1 bilhão com descontos indevidos em benefícios, utilizando laranjas para movimentar os valores.