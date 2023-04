Criança atacada por adolescente em escola do Ceará está em UTI

Redação AM POST

Um adolescente foi apreendido após ferir duas crianças, na tarde desta quarta-feira (12), em uma escola municipal no Ceará. Uma das crianças está em estado grave. O caso aconteceu na Escola Municipal Isaac de Alcântara Costa, na zona rural de Farias Brito, no Cariri do Ceará. O autor do ataque é um adolescente de 14 anos que estuda no 9ª ano da instituição.

As vítimas são duas meninas de nove anos de idade, estudantes do 4º ano. Segundo informações da polícia, as alunas foram atingidas por objeto cortante. Uma sofreu uma lesão superficial na parte de trás da cabeça. Ela foi levada ao hospital e já recebeu alta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A outra criança, teve foi ferida gravemente. Ela sofreu uma lesão profunda frontal, com exposição do crânio. Ela foi transferida para o Hospital Santo Antônio, em Barbalha, região do Cariri. Segundo o hospital, ela está internada na UTI pediátrica, passa por exames e deve passar por cirurgia na noite desta quarta-feira.

O secretário de Educação do município informou que as aulas foram suspensas pelos próximos dois dias. Ele afirmou que o ataque aconteceu no início da tarde, durante as aulas, quando os alunos estavam dentro das salas. A prefeitura do município disponibilizou uma equipe multidisciplinar para auxiliar as vítimas e as famílias.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, o adolescente foi levado para a Delegacia Regional do Crato. Ele é suspeito de ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.