Criança de 10 anos morre após celular ligado na tomada explodir

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Uma menina de 10 anos morreu após sofrer queimaduras provocadas pela explosão de um aparelho celular que estava sendo carregado e ela usava um fone de ouvidos. Ela sofreu queimaduras de 2º e 3º graus em 40% do corpo, principalmente nos braços e pernas. O caso ocorreu em Alagoas.

Continua depois da Publicidade

Segundo informações do UOL, a criança estava internada desde o último dia 15 de julho, no Hospital Geral do Estado (HGE), na capital alagoana, e não resistiu.

Na explosão, um bebê de dois anos, irmão da vítima, bem como a avó materna, também acabaram feridos. A residência pegou fogo e ficou parcialmente destruída. Vizinhos ajudaram a apagar o incêndio usando água com baldes.

Familiares contaram que a menina tentou proteger o irmão. O bebê segue internado em um leito de enfermaria do HEA. O menino sofreu queimaduras no pé e mão esquerdos, de acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital ontem. Ele não corre risco de morte.

Continua depois da Publicidade

A Polícia Civil de Alagoas investiga o caso para apurar as responsabilidades. A marca do aparelho de telefone celular não foi informada e nem se o carregador era original.