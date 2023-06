Criança de 2 anos morre após ingerir moeda de 10 centavos

Jackson Moisés Chagas, um menino de apenas 2 anos de idade, faleceu na noite de quarta-feira (14), após engolir uma moeda de 10 centavos. O trágico incidente ocorreu na terça-feira (13), na cidade de União dos Palmares, interior de Alagoas, onde a criança residia com sua mãe.

Em uma entrevista ao programa “Fique Alerta”, da TV Pajuçara/Record TV, o avô da criança, José Ferreira, relatou que Jackson estava no quarto quando encontrou a moeda em cima da cama e a engoliu. Ele foi levado ao Hospital Regional da Mata.

O avô alegou que a médica que atendeu o menino foi negligente. “Ao chegarem lá, passaram-se cerca de 40 minutos sem que ninguém atendesse a criança. Uma doutora presente teria dito que iria tomar café primeiro antes de atender o menino. Enquanto isso, minha filha estava gritando, dizendo que ele estava engasgado”, contou o homem.

A médica não conseguiu remover a moeda de Jackson, que sofreu paradas cardiorrespiratórias durante o atendimento. Segundo José Ferreira, a criança só foi transferida para o Hospital Geral do Estado, em Maceió, após 24 horas, e a transferência foi feita de helicóptero.

No hospital da capital alagoana, a moeda foi retirada na manhã de quarta-feira. No entanto, devido a complicações, a criança não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Em resposta a um questionamento, a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas informou ao portal TNH1:

“A Direção do Hospital Regional da Mata (HRM), em União dos Palmares, esclarece que abrirá um procedimento interno para investigar as circunstâncias do atendimento prestado ao paciente J. M. C., de 2 anos, que foi encaminhado pela família depois de engolir uma moeda em sua residência. Ressalta que, de acordo com o Prontuário Médico, todos os procedimentos necessários para preservar a vida do paciente foram adotados. No entanto, devido à necessidade de atendimento de alta complexidade, ele foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, onde evoluiu para óbito devido a um choque irreversível e hipoxemia, mesmo depois de receber assistência especializada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica da maior unidade hospitalar do Estado e de ter sido submetido a uma endoscopia, onde a moeda foi removida do esôfago por meio de sonda magnética”.

Redação AM POST