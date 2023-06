Na noite dessa quarta-feira, 14, uma criança, identificada como Jackson Moisés Chagas, de 2 anos, morreu engasgada após engolir uma moeda de 10 centavos. O acidente ocorreu na terça-feira, 13, na cidade de União dos Palmares, no interior de Alagoas.

Em entrevista ao Fique Alerta, da TV Pajuçara/Record TV, o avô do menino, José Ferreira, disse que ele estava no quarto quando encontrou o objeto em cima da cama e o engoliu. Logo após, Jackson foi levado ao Hospital Regional da Mata para os devidos procedimentos. No entanto, o familiar acusa a médica que atendeu a criança de negligência.

“Chegando lá, passou uns 40 minutos sem ninguém atender a criança, uma doutora que estava lá teria dito que ia tomar café primeiro para depois atender a criança. Nisso tudo, minha menina gritando, dizendo que ele estava engasgado”, relatou José.

Jackson sofreu paradas cardiorrespiratórias durante todo o atendimento e a médica não conseguiu retirar a moeda. Segundo o avô, a criança só foi transferida para o Hospital Geral do Estado, em Maceió, depois de 24 horas.

No hospital da capital, a moeda foi retirada na quarta-feira de manhã, mas a criança não resistiu e morreu após as complicações. Questionada, a Secretaria de Estado da Saúde do Alagoas respondeu ao portal TNH1:

“A Direção do Hospital Regional da Mata (HRM), em União dos Palmares, esclarece que abrirá um procedimento interno para apurar as circunstâncias do atendimento prestado ao paciente J. M. C., de 2 anos, que foi encaminhado pela família depois de engolir uma moeda em sua residência. Ressalta que, conforme o Prontuário Médico, todos os procedimentos necessários para resguardar a vida do paciente foram adotados, entretanto, por necessitar de atendimento de Alta Complexidade, foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, onde evoluiu para óbito devido a choque irreversível e hipoxemia, mesmo depois de receber assistência especializada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica da maior unidade hospitalar do Estado e de ter sido submetido a uma endoscopia, onde a moeda foi retirada do esôfado, por meio de sonda magnética”.

Redação AM POST