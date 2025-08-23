Criança de 2 anos quase é esmagada por carro enquanto brincava em condomínio

Notícias do Brasil – Um menino de apenas dois anos viveu momentos de terror dentro de um condomínio em Goiânia, ao ser quase atropelado e quase esmagado por uma vizinha enquanto brincava com uma bola na rua do local. O acidente ocorreu no último dia 12 de julho, mas só repercutiu agora com a divulgação das imagens.

Nas imagens, o garoto aparece caminhando com a bola nos braços antes de chutá-la. Ao correr na direção oposta, ele atravessa a frente de um carro que saía de ré da garagem. O veículo atinge a criança, que cai próxima à roda traseira, mas, felizmente, não é esmagada.

NASCEU DE NOVO Uma criança foi atropelada na tarde desta quinta-feira (21), em um condomínio residencial localizado na região Noroeste de Goiânia. O acidente ocorreu quando a vítima saiu de casa para buscar uma bola que havia rolado para a rua interna do condomínio.. pic.twitter.com/ADgwX5jte8 — Não FOI ACIDENTE (@OficialNFA) August 22, 2025

A motorista, uma mulher de 45 anos, ficou visivelmente abalada com o acidente, colocando as mãos na cabeça antes de tentar prestar socorro. A mãe da criança correu imediatamente até o filho e, com ajuda de outra pessoa, retirou o menino do chão.

Apesar do grande susto, a criança sofreu apenas escoriações leves no nariz. Ele foi rapidamente levado a um hospital, passou por exames e recebeu alta ainda no mesmo dia, sem complicações. Segundo familiares, a criança segue em boas condições de saúde e está se recuperando do choque do acidente.

O caso chama atenção para a necessidade de cuidados redobrados em áreas comuns de condomínios, principalmente durante eventos com grande presença de crianças. Especialistas em segurança infantil alertam que acidentes com veículos em espaços residenciais são mais comuns do que se imagina e reforçam a importância de limites físicos e atenção constante dos adultos.