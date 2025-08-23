A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Criança de 2 anos quase é esmagada por carro enquanto brincava em condomínio

O veículo atinge a criança, que cai próxima à roda traseira.

Por Natan AMPOST

23/08/2025 às 17:00

Ver resumo

Notícias do Brasil – Um menino de apenas dois anos viveu momentos de terror dentro de um condomínio em Goiânia, ao ser quase atropelado e quase esmagado por uma vizinha enquanto brincava com uma bola na rua do local. O acidente ocorreu no último dia 12 de julho, mas só repercutiu agora com a divulgação das imagens.

PUBLICIDADE

Nas imagens, o garoto aparece caminhando com a bola nos braços antes de chutá-la. Ao correr na direção oposta, ele atravessa a frente de um carro que saía de ré da garagem. O veículo atinge a criança, que cai próxima à roda traseira, mas, felizmente, não é esmagada.

Leia também: Saiba quem era o advogado Leonardo Saunders, que morreu aos 28 anos por parada cardíaca

PUBLICIDADE

A motorista, uma mulher de 45 anos, ficou visivelmente abalada com o acidente, colocando as mãos na cabeça antes de tentar prestar socorro. A mãe da criança correu imediatamente até o filho e, com ajuda de outra pessoa, retirou o menino do chão.

Apesar do grande susto, a criança sofreu apenas escoriações leves no nariz. Ele foi rapidamente levado a um hospital, passou por exames e recebeu alta ainda no mesmo dia, sem complicações. Segundo familiares, a criança segue em boas condições de saúde e está se recuperando do choque do acidente.

O caso chama atenção para a necessidade de cuidados redobrados em áreas comuns de condomínios, principalmente durante eventos com grande presença de crianças. Especialistas em segurança infantil alertam que acidentes com veículos em espaços residenciais são mais comuns do que se imagina e reforçam a importância de limites físicos e atenção constante dos adultos.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Esporte

Flamengo vence o Barcelona e é campeão do Mundial sub-20

Léo Nanneti se consagra herói da decisão em jogo eletrizante no Maracanã.

há 22 minutos

Polícia

Polícia desarticula célula do PCC em Coari e prende líder conhecido como ‘Mistério da Major Zeca’

Durante a ação, foram apreendidos 4,5 quilos de pasta-base de cocaína, uma pistola calibre 9 milímetros.

há 28 minutos

Brasil

Justiça reduz pena de empresário Thiago Brennand condenado por estupro

O empresário é alvo de vários processos criminais, incluindo denúncias por crimes sexuais, lesão corporal, cárcere privado e corrupção de menor.

há 58 minutos

Brasil

Justiça garante auxílio de home care para jovem que sofreu reação grave ao cheirar pimenta

Após quase dois anos de espera, a Justiça determina que Thaís Medeiros receba atendimento domiciliar especializado para tratar grave reação alérgica a pimenta.

há 2 horas

Brasil

Donald Trump tem CPF ativo no Brasil desde 2014; confira

O CPF brasileiro de Trump está relacionado ao interesse do empresário em investir no país na década passada.

há 2 horas