Criança de 7 anos morre eletrocutada após tentar recuperar pipa em telhado

No último domingo, 11, um menino de 7 anos, identificado como Roger Bryan Salomão Souza, de 7 anos, morreu após tentar pegar uma pipa em cima do telhado de uma casa no bairro Pedra 90, em Cuiabá. A criança foi eletrocutada ao encostar no muro com cerca elétrica.

De acordo com a Polícia Militar, Roger subiu no telhado, mas se desequilibrou e caiu na cerca elétrica. A vítima acabou ficando enrolada e não conseguiu se soltar.

Quando os agentes chegaram, ele estava desacordado e ainda recebia a descarga elétrica. Os militares cortaram os fios e retiraram a vítima que ainda possuía sinais vitais.

A criança recebeu massagem cardíaca e foi encaminhada para o hospital mais próxima, mas morreu no início da noite com uma parada cardiorrespiratória.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

