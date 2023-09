Criança é resgatada após passar 18 horas dentro de poço

Uma criança, de 7 anos, foi resgatada por volta das 6h neste domingo (3), após passar 18 horas dentro de um poço de cerca de nove metros de profundidade do bairro Portelinha, na cidade de Castanhal, no Pará. O menino estava sumido desde meio-dia de sábado (2).

De acordo com informações da Folha de S. Paulo, a criança sumiu quando foi procurar por seu cachorro, chamado “Pulguento”. Após algumas horas desaparecido, os pais do menino começaram as buscas pela vítima.

No início da manhã deste domingo, uma vizinha alertou sobre o poço, que fica num terreno baldio próximo da casa do garoto. Ao chegarem no local, familiares e amigos ouviram a criança pedindo socorro e, com o auxílio de uma corda, conseguiram resgatá-lo.

Todos foram resgatados apenas com ferimentos leves por causa das quedas.

Redação AM POST