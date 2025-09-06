Criança gasta R$10 em mercadinho e mãe dá chinelada em atendente que realizou a venda; vídeo

Notícias do Brasil – Um caso de agressão chamou atenção em Pastos Bons, no Maranhão, nesta sexta-feira (5). Uma mulher foi filmada dando uma chinelada em um atendente de mercado após seu filho gastar R$ 10 no estabelecimento.

O vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra a cliente discutindo com o funcionária antes de desferir o golpe. A atendente não reagiu à agressão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AM POST (@portalampost)

A Polícia Civil abriu investigação para apurar o caso. Testemunhas serão ouvidas e o depoimento da mulher será coletado para determinar se ela responderá por lesão corporal ou injúria.

